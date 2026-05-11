Creative Medical Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Creative Medical Technology präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at