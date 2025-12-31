Credissential stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Credissential äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,230 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at