Credit Agricole-Aktie im Minus: Beteiligung an Banco BPM soll über 20 Prozent erreichen

Credit Agricole will ihre Beteiligung an der Banco BPM auf knapp über 20 Prozent erhöhen und damit ihre strategische Position bei dem italienischen Kreditinstitut festigen, das derzeit ein Übernahmeziel der UniCredit ist.

Die französische Bank teilte am Freitagabend mit, dass sie bei der Europäischen Zentralbank die Genehmigung beantragen werde, ihren Anteil auf mehr als 20 Prozent zu erhöhen von derzeit 19,8 Prozent, um ihn als Beteiligung mit "erheblichem Einfluss" zu qualifizieren.

Credit Agricole sei langfristiger Anteilseigner und wichtiger Geschäftspartner der Banco BPM und habe nicht die Absicht, die italienische Bank zu kaufen oder die Kontrolle über sie auszuüben. Credit Agricole werde ihren Anteil unterhalb der Schwelle halten, ab der ein Pflichtangebot fällig werde.

In den Monaten, seit die italienische Bank Ziel eines unaufgeforderten Übernahmeangebots der UniCredit in Höhe von 10 Milliarden Euro geworden ist, hat Credit Agricole begonnen, ihre Beteiligung an der BPM zu erhöhen. Über den Abschluss von Finanzkontrakten hat Credit Agricole so eine Position von 9,9 Prozent an Banco BPM aufgebaut, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Aktienanteil von 9,9 Prozent.

Damit wollte Credit Agricole ihre Position als wichtigster Aktionär und industrieller Partner der BPM auf dem zweitgrößten Markt der französischen Bank festigen.

In Paris verliert die Credit Agricole-Aktie zeitweise 0,594 Prozent auf 15,905 Euro.

DOW JONES