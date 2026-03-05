|
05.03.2026 06:31:28
Credo Technology Group legte Quartalsergebnis vor
Credo Technology Group hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Credo Technology Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Credo Technology Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 201,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 407,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 135,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
