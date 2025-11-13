CRESUD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CRESUD hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,700 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat CRESUD mit einem Umsatz von insgesamt 142,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,63 Prozent verringert.

