CRH legte Quartalsergebnis vor

CRH äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte CRH 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat CRH mit einem Umsatz von insgesamt 9,42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,51 USD. Im Vorjahr waren 5,02 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 37,45 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CRH einen Umsatz von 35,57 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

