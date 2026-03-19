Crimson Wine Group legte Quartalsergebnis vor

Crimson Wine Group hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crimson Wine Group 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 USD beziffert, während im Vorjahr 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,82 Prozent auf 72,98 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 65,08 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at