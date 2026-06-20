CROPS Aktie
WKN DE: A1T92V / ISIN: JP3273100002
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21.06.2026 00:23:19
CRISPR gene-editing for crops: Precision tool or new risk?
The EU has eased restrictions on crops developed using novel genetic techniques. While supporters say the technology could help farmers adapt to climate change, critics argue its effects remain poorly understood.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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