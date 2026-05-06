CRISPR Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

CRISPR Therapeutics lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

CRISPR Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen USD – ein Plus von 69,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CRISPR Therapeutics 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at