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04.08.2026 06:31:29
Crizac: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Crizac hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 2,69 INR. Im letzten Jahr hatte Crizac einen Gewinn von 2,62 INR je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,97 Prozent auf 2,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,50 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,90 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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