CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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01.11.2026 02:49:07
Crocs: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Crocs (NASDAQ:CROX) announced enterprise revenue grew 5% to over $1 billion. The footwear maker expanded operating margins while reigniting revenue growth in HeyDude, its casual footwear brand. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
The brand generated 6% revenue growth, driven by a 14% increase in wholesale sales, which refers to selling goods through retail partners. Profitability improved after management cleared excess inventory and reduced promotional discounting.
Crocs' international revenue expanded 12%, powered by a 24% jump in direct-to-consumer sales made through company stores and websites. Beyond classic clogs, new sandal lines and sport-inspired silhouettes continue gaining market share across key global markets.
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