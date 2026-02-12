CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
12.02.2026 13:21:18
Crocs Inc. Announces Fall In Q4 Income
(RTTNews) - Crocs Inc. (CROX) reported a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $105.17 million, or $2.03 per share. This compares with $368.91 million, or $6.36 per share, last year.
Excluding items, Crocs Inc. reported adjusted earnings of $118.29 million or $2.29 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.2% to $957.64 million from $989.77 million last year.
Crocs Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $105.17 Mln. vs. $368.91 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $6.36 last year. -Revenue: $957.64 Mln vs. $989.77 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.67 To $ 2.77 Next quarter revenue guidance: 5.5 % To 3.5 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CROCS Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: CROCS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)