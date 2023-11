CropEnergies-Aktie gerät unter die Räder: Südzucker-Tochter CropEnergies kappt Gewinnprognose

Der Vorstand hatte bereits mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr gerechnet, dieser dürfte nun noch deutlicher ausfallen. So geht das Management jetzt von einem Jahresumsatz in Höhe von 1,24 bis 1,3 Milliarden Euro aus, wie die Südzucker -Tochter am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Hier standen zuvor noch 1,27 bis 1,37 Milliarden Euro im Plan.

Als neues Ziel für das operative Ergebnis nennt CropEnergies jetzt 70 bis 100 Millionen Euro, diese Bandbreite hatte zuvor noch bei 95 bis 145 Millionen Euro gelegen. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen soll der neuen Prognose zufolge 115 bis 145 Millionen erreichen.

Der wichtigste Grund für die Anpassung sei die verschlechterte Erlössituation, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Ethanolpreise hätten sich deutlich schwächer entwickelt als erwartet. Der Hersteller hatte bereits Mitte Oktober für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende November) einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang in Aussicht gestellt.

So reagiert die Aktie

Von CropEnergies gesenkte Geschäftsjahresprognosen haben am Mittwoch tiefe Spuren im Aktienkurs hinterlassen. Die Titel des Biosprit-Herstellers, die sich vor der Bekanntgabe noch im Plus bewegten, sackten um bis zu 8 Prozent ins Minus ab. Zuletzt betrug der Abschlag via XETRA 4,98 Prozent auf 8,01 Euro. Der Aktienkurs näherte sich damit dem Tief seit Mai 2020, das Anfang Oktober mit 7,40 Euro erreicht wurde.

Der Vorstand hatte bereits mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr gerechnet, der nun aber wegen gesunkener Ethanolpreise noch deutlicher ausfallen dürfte. Einem Händler zufolge liegt die neue Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) mit 70 bis 100 Millionen Euro unter der Marktschätzung von aktuell 113 Millionen. Ehemals hatte das Unternehmen die Zielspanne auf 95 bis 145 Millionen beziffert.

Mit VERBIO Vereinigte BioEnergie reagierten die Anleger eines weiteren Branchenunternehmens kaum auf die Nachrichten, hier lag der Kurs zuletzt knapp im Plus, ähnlich wie schon zum Mittwochsauftakt. Die Titel des Cropenergies-Mutterkonzerns Südzucker bewegten sich zuletzt mit 0,9 Prozent im Minus, zeigten sich damit aber auch schon wieder erholt vom Tagestief, das mit 2,8 Prozent im Minus lag.

/tav/mis

MANNHEIM (dpa-AFX)