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15.05.2026 06:31:29
CROSS CAT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CROSS CAT hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 31,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CROSS CAT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 107,90 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 93,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat CROSS CAT im vergangenen Geschäftsjahr 17,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CROSS CAT 16,19 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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