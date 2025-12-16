|
16.12.2025 06:31:29
Crossfor legte Quartalsergebnis vor
Crossfor präsentierte am 15.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
