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01.05.2026 06:31:29
CRRC präsentierte Quartalsergebnisse
CRRC äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,77 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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