CryoPort präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CryoPort hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at