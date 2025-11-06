CT Real Estate Investment Trust Trust Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CAD. Im Vorjahresviertel hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units 0,400 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 144,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at