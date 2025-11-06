|
06.11.2025 06:31:29
CT Real Estate Investment Trust Trust Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CAD. Im Vorjahresviertel hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units 0,400 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 144,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.