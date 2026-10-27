C.T.S Aktie
WKN: 850843 / ISIN: US1265011056
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27.10.2026 13:13:43
CTS Corp Reveals Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - CTS Corp (CTS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $17.76 million, or $0.61 per share. This compares with $13.69 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, CTS Corp reported adjusted earnings of $22.4 million or $0.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $149.58 million from $142.97 million last year.
CTS Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.76 Mln. vs. $13.69 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.46 last year. -Revenue: $149.58 Mln vs. $142.97 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 2.78 To 2.88 Full year revenue guidance: $ 580 M To $ 590 M
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