CTS Eventim-Aktie gesucht: CTS nimmt wohl an Bieterschlacht um See Tickets teil - neues Live-Entertainment-Unternehmen

Wie die Financial Times mit Verweis auf mehrere Informanten berichtet, sind die Anschutz Entertainment Group (AEG), der die Londoner O2-Arena gehört, sowie CTS Eventim , mit der AEG gemeinsam das Londoner Hammersmith Apollo besitzt, unter den Interessenten.

Unternehmenssprecher von CTS Eventim waren am Vormittag nicht für eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires erreichbar.

Der französische Medienkonzern Vivendi hat den Verkaufsprozess für einen der größten britischen Tickethändler eingeleitet und hofft zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge, bis zu 300 Millionen Euro für See Tickets zu erhalten. In den vergangenen Wochen sei eine erste Runde indikative Angebote abgegeben worden.

See Tickets ist ein großer primärer Tickethändler, der im laufenden Jahr voraussichtlich 43 Millionen Tickets in 10 Ländern verkaufen wird. Zum Unternehmen gehört auch eine Veranstaltungssparte, die 2023 hinter acht großen europäischen Festivals stand, darunter das Love Supreme Festival im Vereinigten Königreich. Außerdem dürfte der erfolgreiche Bieter dadurch in die Lage versetzt werden, gegenüber dem Branchenführer Live Nation, dem Ticketmaster gehört, aufzuholen. See Tickets erzielt etwas weniger als ein Drittel seiner Ticketing-Einnahmen in den USA. CTS Eventim und AEG haben bereits Ticketing-Geschäft in Großbritannien - AEG durch seinen Ticketing-Arm AXS.

Das Bietergefecht findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Live-Veranstaltungsbranche trotz der Lebenshaltungskostenkrise einen Nachfrageboom erlebt.

Es wird erwartet, dass sich auch andere Interessenten an der Auktion für See Tickets beteiligen werden, sagten mehrere Personen, die mit dem Prozess vertraut sind. Für See Tickets wird in den kommenden Jahren ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert, ausgehend von einem Umsatz von 147 Millionen Euro in seinem Ticketing- und Festivalgeschäft in diesem Jahr.

CTS Eventim gründet neues Live-Entertainment-Unternehmen in den USA

Der Ticketing- und Veranstaltungsanbieter CTS Eventim expandiert auf dem US-Markt: Der MDAX-Konzern gründet zusammen mit dem US-Veranstaltungsmanager Walter McDonald ein neues Unternehmen im Bereich Live Entertainment. Der Fokus von The Touring Co werde auf Tourneen in Nordamerika und darüber hinaus liegen, teilte CTS Eventim mit. McDonald ist CEO und Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

McDonald hat zuvor die Touring-Division bei dem Konkurrenten Outback Presents geleitet und bringe "seinen umfangreichen Erfahrungsschatz sowie seine Kontakte ein, um ein künstlerfreundliches Umfeld zu schaffen", hieß es in der Mitteilung.

"Nordamerika ist der größte Markt im Live Entertainment und Ticketing Geschäft", sagte Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim. "Der Ausbau der Präsenz und Reichweite unseres Eventim Live Netzwerks auf dem US-Markt ist ein zentrales Element unserer globalen Expansionsstrategie."

Via XETRA klettert die CTS Eventim-Aktie zeitweise um 1,27 Prozent auf 63,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)