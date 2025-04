Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,82 Prozent höher bei 5 196,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,257 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,177 Prozent fester bei 5 163,23 Punkten, nach 5 154,12 Punkten am Vortag.

Bei 5 163,23 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 198,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.03.2025, bei 5 331,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 195,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 006,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent nach oben. Bei 5 568,19 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 3,36 Prozent auf 145,36 EUR), SAP SE (+ 2,60 Prozent auf 251,05 EUR), Stellantis (+ 1,98 Prozent auf 8,34 EUR), BASF (+ 1,78 Prozent auf 45,72 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,69 Prozent auf 55,51 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,99 Prozent auf 590,60 EUR), Deutsche Börse (-1,80 Prozent auf 277,70 EUR), Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 30,99 EUR), Eni (-0,53 Prozent auf 12,70 EUR) und Bayer (-0,41 Prozent auf 22,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 259 685 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 285,463 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent bei der Eni-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at