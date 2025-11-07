CUBE SYSTEM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CUBE SYSTEM präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at