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13.08.2026 06:31:29
Cubical Financial Services legte Quartalsergebnis vor
Cubical Financial Services stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cubical Financial Services 0,010 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cubical Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,4 Millionen INR im Vergleich zu 2,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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