Cumberland Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Cumberland Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,80 Prozent auf 8,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at