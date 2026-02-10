Curbline Pptys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Curbline Pptys hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,23 Prozent auf 54,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Curbline Pptys ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 184,04 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 121,36 Millionen USD in den Büchern gestanden.

