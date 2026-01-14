|
14.01.2026 06:31:28
CURVES legte Quartalsergebnis vor
CURVES hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 11,44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CURVES noch ein Gewinn pro Aktie von 11,56 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,90 Prozent auf 9,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
