Custom Truck One Sourc a Aktie
WKN DE: A3CUQJ / ISIN: US23204X1037
|
28.10.2025 02:36:30
Custom Truck One Source, Inc. Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) revealed Loss for third quarter of -$5.76 million
The company's bottom line totaled -$5.76 million, or -$0.03 per share. This compares with -$17.42 million, or -$0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $482.06 million from $447.22 million last year.
Custom Truck One Source, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$5.76 Mln. vs. -$17.42 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $482.06 Mln vs. $447.22 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $1,970 - $2,060 Mln
