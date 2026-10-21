Verisure Aktie

Verisure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MLK / ISIN: GB00BVMN1558

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21.10.2026 19:43:52

CVC explores bid for Verisure just one year after IPO

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