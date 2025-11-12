Cyanotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cyanotech hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 7,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at