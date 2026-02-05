Cyber-Ark Software: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cyber-Ark Software hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,53 Prozent auf 372,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 314,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Cyber-Ark Software vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,930 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at