"Cyber Security ist von existenzieller Bedeutung."

136.000 Fälle. So viele Cyberangriffe erfasste das Bundeskriminalamt im Jahr 2022. Die Dunkelziffer dürfte noch weit darüber liegen. Diese erschreckende Statistik lenkt den Fokus auf die Frage, wer Schutz vor diesen Bedrohungen anbietet - und inwiefern Interessierte am Wachstumsmarkt für digitale Sicherheit teilhaben können. Wir haben mit Nicole Wittmann von Vontobel gesprochen.

Nicole Wittmann: Cyber Security umfasst alle Praktiken, Technologien und Prozesse, mit denen Computer, Netzwerke, Systeme und Daten vor verschiedenen Arten von Bedrohungen, Angriffen und unautorisiertem Zugriff geschützt werden sollen. Das Ziel besteht darin, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit digitaler Informationen sicherzustellen. In anderen Worten: Daten sollen nicht manipuliert werden können und nur denjenigen zur Verfügung stehen, die sie angehen.

finanzen.at: Ist Cyber Security wirklich ein so großes Thema?

Nicole Wittmann: Absolut. Es beginnt bereits im privaten Bereich. Jeder von uns bekommt Spam-Mails und einige von uns haben schon erleben müssen, was nach einem versehentlichen Klick passieren kann. Bei Angriffen auf Kundendatenbanken oder Forschungsabteilungen in Unternehmen ist der potenzielle wirtschaftliche Schaden schon viel größer. Selbst Regierungsserver sind nicht vor Zugriffsversuchen durch Hacker gefeit, wie wir im letzten Jahr gelernt haben. Die Digitalisierung bestimmt so gut wie alle Bereiche unserer Zivilisation, auch die kritischen. Damit ist Cyber Security von entscheidender, manchmal sogar von existenzieller Bedeutung.

finanzen.at: Sprechen Sie über hypothetische Gefahren oder reale?

Nicole Wittmann: Über sehr reale. Cyberkriminalität ist ein echtes Problem. Nach einer im vergangenen August veröffentlichten Statistik des Bundeskriminalamts lag die Zahl der Cyberangriffe im Jahr 2022 bei rund 136.000 Fällen. Und das BKA weist ausdrücklich darauf hin, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sei. Dabei sind auch die Schäden beachtlich. Der deutsche Digitalwirtschaftsverband Bitkom bezifferte die Schäden für das vergangene Jahr auf rund 203 Milliarden Euro. Die Höhe der Schadenssumme zeigt, es handelt sich längst nicht mehr um eine kriminelle Randerscheinung. Es ist vielmehr ein illegaler internationaler Wirtschaftszweig mit hochspezialisierter Arbeitsteilung.

finanzen.at: Wie sieht denn so ein typischer Cyberangriff aus?

Nicole Wittmann: Eine der Angriffsarten mit den höchsten Schäden ist die sogenannte Ransomware. Die Angreifer infiltrieren Unternehmen mittels Schadsoftware und verschlüsseln deren Datenbanken sowie IT-Systeme. Anschließend verlangen sie hohe Lösegelder, um den Zugriff auf die Daten wiederherzustellen. Doch selbst wenn die Unternehmen der Forderung nachgeben, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie wieder Zugriff auf ihre Daten erhalten, denn es kommt auch immer wieder dazu, dass die Daten weiterhin verschlüsselt bleiben. Im Jahr 2022 wurde täglich mindestens ein deutsches Unternehmen Ziel einer solchen Ransomware-Attacke. Die Schadenshöhe und auch Auswirkungen, wie die einhergehenden Imageschäden zeigen deutlich, wie relevant IT-Sicherheit für Unternehmen ist.

finanzen.at: Wer sind die relevanten Anbieter im Bereich Cyber Security?

Nicole Wittmann: Die größten Anbieter stammen aus dem Tech-Mutterland, also Kalifornien. Ein führender Akteur ist Palo Alto Networks mit einer Marktkapitalisierung von rund 72 Milliarden US-Dollar. Zu den Kernprodukten zählt eine Plattform, die Firewalls und cloudbasierte Angebote anbietet. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 erzielte Palo Alto Networks einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 47 Milliarden US-Dollar zählt auch Fortinet zu den großen Dienstleistern im Bereich Cyber Security. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet IT-Sicherheits- sowie Netzwerk-Hardware und -Software. Im vergangenen Quartal konnte Fortinet einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar erzielen, wobei etwa 58 Prozent auf Europa, den Nahen Osten, Afrika und Amerika entfielen. Ein weiterer Schlüsselspieler aus Kalifornien ist CrowdStrike. Das Unternehmen hat derzeit einen Börsenwert von rund 40 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Quartal erlöste das Unternehmen 689 Millionen US-Dollar mit Abonnements und 41 Millionen US-Dollar mit professionellen Dienstleistungen. Gerade die Abo-Modelle versprechen einen stetigen Cashflow.

finanzen.at: Lohnt sich ein Investment in diese Cyber Security-Anbieter?

Nicole Wittmann: Zu 100 Prozent sicher ist auch das Geschäft mit der Sicherheit nicht, das ist ja klar. Alle Prognosen besagen, dass der Bedarf an Cyber Security-Lösungen weiter steigen wird. Dazu passen auch die beeindruckenden Wachstumsraten der drei Unternehmen. finanzen.at: Wie könnten Interessierte in diesen Markt investieren? Nicole Wittmann: Wer an der künftigen Entwicklung teilhaben will und eine bequemere und diversifiziertere Alternative zu Einzelinvestments sucht, sollte sich das Open-End Partizipationszertifikat auf den Cyber Security Performance-Index von Vontobel anschauen. Da stecken die Aktien der genannten Unternehmen schon drin. Übrigens wurde das Produkt beim Deutschen Zertifikatepreis 2023 als Zertifikat des Jahres ausgezeichnet.

Nicole Wittmann ist Head Flow Products Distribution Deutschland und Österreich im Bereich Digital Investing bei Vontobel. Zuvor war sie bei Macquarie und Sal. Oppenheim im Bereich strukturierte Produkte tätig.

