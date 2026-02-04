Cyber-Ark Software Aktie
WKN DE: A12CPP / ISIN: IL0011334468
|
04.02.2026 13:15:46
CyberArk Software Ltd. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for CyberArk Software Ltd. (CYBR):
Earnings: -$17.11 million in Q4 vs. -$97.12 million in the same period last year. EPS: -$0.34 in Q4 vs. -$2.02 in the same period last year. Excluding items, CyberArk Software Ltd. reported adjusted earnings of $72.557 million or $1.33 per share for the period.
Revenue: $372.651 million in Q4 vs. $314.384 million in the same period last year.
Aktien in diesem Artikel
|Cyber-Ark Software Ltd
|319,70
|-1,30%