CYBERLINKS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CYBERLINKS hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 35,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CYBERLINKS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at