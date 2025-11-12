CYBERLINKS präsentierte Quartalsergebnisse

CYBERLINKS ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CYBERLINKS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 20,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,26 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at