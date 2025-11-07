Cytek Biosciences, präsentierte Quartalsergebnisse

Cytek Biosciences, hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 51,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at