D-Box Technologies A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

D-Box Technologies A hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat D-Box Technologies A im vergangenen Quartal 14,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Box Technologies A 8,6 Millionen CAD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,080 CAD, nach 0,020 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 57,59 Millionen CAD gegenüber 42,79 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at