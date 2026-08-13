D-Link gewährte Anlegern Blick in die Bücher

D-Link hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Link ein EPS von -0,230 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat D-Link im vergangenen Quartal 3,69 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Link 3,15 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at