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13.08.2026 06:31:29
D-Link gewährte Anlegern Blick in die Bücher
D-Link hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Link ein EPS von -0,230 TWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat D-Link im vergangenen Quartal 3,69 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Link 3,15 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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