D-Wave-Aktie: Erholung nach Einbruch in Sicht

• Nach einer 12-Monats-Rally verliert die D-Wave-Aktie an Dynamik• Analysten sehen hohes Potenzial,• Auch Warnung vor Überhitzung

Über 1.000 Prozent Kursplus in den letzten zwölf Monaten: Die D-Wave Quantum-Aktie hat sich zu einem wahren Börsenstar entwickelt. Doch zuletzt ließ die Dynamik spürbar nach: Allein am vergangenen Freitag hat der Anteilsschein an der NYSE 7,50 Prozent verloren. Einen Teil davon wird die Aktie heute voraussichtlich wieder aufholen, vorbörslich zeigt sich ein Plus von 3,17 Prozent auf 15,29 US-Dollar.

Umsatzsprung durch Strategiewechsel

Der entscheidende Impuls für die beeindruckende Kursrally war ein Umsatzsprung von 509 Prozent im ersten Quartal 2025 gewesen. Haupttreiber dieser Entwicklung: Der erstmalige Verkauf einer firmeneigenen Advantage-Quantenmaschine. Damit erzielte D-Wave im Quartal Umsätze von 15 Millionen US-Dollar - mehr als im gesamten Jahr 2024, in dem lediglich 8,8 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurden.

Diese Zahlen markieren einen fundamentalen Strategiewechsel für das Unternehmen. D-Wave vollzieht eine Transformation vom reinen Dienstleistungs- und Cloud-Modell hin zum unmittelbaren Hardwareverkauf. Dieser Schritt eröffnet deutlich größere Umsatzpotenziale und könnte das Geschäftsmodell nachhaltig verändern.

Massive Kapitalerhöhung treibt Aktienkurs weiter

Erst zu Monatsbeginn überraschte D-Wave den Markt mit einer Kapitalmaßnahme über 400 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert: Der Ausgabepreis lag 149 Prozent über dem Niveau der Januar-Platzierung. Nach dieser Kapitalerhöhung verfügt D-Wave nun über einen beachtlichen Bargeldbestand von rund 815 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dieses Kapital für "aggressive Expansionen" und den Ausbau neuer Partnerschaften im Quantencomputing-Markt nutzen zu wollen.

Wachstumspotenzial trifft auf Bewertungsbedenken

Die beeindruckende Performance der Aktie hat Analysten dazu veranlasst, ihre Kursziele für die D-Wave Aktie anzuheben. Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die D-Wave-Aktie nun bei 17,29 US-Dollar und suggeriert damit ein Kurspotenzial von 16,7 Prozent. Gleichzeitig mehren sich jedoch auch kritische Stimmen zur Bewertung. Marktteilnehmer geben zu bedenken, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ein sehr hohes, von manchen als "überteuert" bezeichnetes Niveau gestiegen ist.

Die zentrale Frage für Investoren lautet nun: Kann D-Wave weitere Großdeals wie den jüngsten Hardwareverkauf zeitnah realisieren, oder droht ein Rücksetzer? Die hohe Volatilität der Aktie in Verbindung mit dem gesteigerten Handelsvolumen deutet auf eine angespannte Markterwartung hin

D-Wave steht nun vor der Herausforderung, mit dem frischen Kapital tatsächlich Wachstum zu generieren. Die Expansion des Geschäfts, neue Partnerschaften und weitere Hardwareverkäufe müssen folgen, um die hohen Bewertungsmaßstäbe zu rechtfertigen.



Redaktion finanzen.at