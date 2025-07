D-Wave-Aktie volatil: Rückgang nach Höhenflug - Experten sehen Chancen

• D-Wave-Aktie zwischen Aktienrally und Kurskorrektur• Analysten sehen weiteres Potenzial• Volatilität birgt jedoch Risiken

Kursexplosion und extreme Handelsaktivität beflügeln NASDAQ-Aktie D-Wave

Die Aktie von D-Wave Quantum sorgte am Mittwoch, dem 23. Juli 2025, mit einem fulminanten Kursanstieg von 15,41 Prozent für Aufsehen an den Märkten. Wie Daten von StockInvest.us zeigen, kletterte der Kurs von 17,59 US-Dollar auf 20,30 US-Doollar, begleitet von einem massiven Handelsvolumen von 74 Millionen Aktien - ein Anstieg um 32 Millionen Aktien gegenüber dem Vortag. Das entspricht einem Handelswert von etwa 1,5 Milliarden Dollar an nur einem Tag.

Am Folgetag gab die Aktie leicht nach und schloss bei 19,76 US-Dollar, was einem Tagesverlust von 2,66 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist die extreme Volatilität: Allein am Mittwoch schwankte der Kurs in einer Bandbreite von 13,34 Prozent zwischen 18,06 US-Dollar und 20,47 US-Dollar.

Technische Analyse deutet auf weiteres Potenzial hin

Die technischen Indikatoren sprechen derweil eine klare Sprache: D-Wave befindet sich in einem steil aufwärtsgerichteten Trend. Laut StockInvest.us liegt die Prognose für die kommenden drei Monate bei einer weiteren Kurssteigerung von etwa 60 Prozent. Das technische Modell nennt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Zielkorridor zwischen 26,78 US-Dollar und 40,88 US-Dollar - was vom aktuellen Niveau aus einem potenziellen Anstieg von bis zu 107 Prozent entsprechen würde.

Anlegeroptimismus und Risikofaktoren im Blick

Die operative Performance von D-Wave zeigte 2025 bereits deutliche Fortschritte. Die GAAP-Bruttomarge kletterte im ersten Quartal spektakulär von 67,3 Prozent im Vorjahr auf 92,5 Prozent. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, seinen Nettoverlust um 10 Prozent zu reduzieren und das bereinigte EBITDA-Minus um 15 Prozent auf 8,4 Millionen US-Dollar zu verringern.

Ein wesentlicher Treiber des Anlegervertrauens dürfte zudem die erfolgreiche Kapitalerhöhung Anfang Juli 2025 sein. D-Wave sicherte sich frische 400 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittskurs von 15,18 US-Dollar je Aktie - ein bemerkenswerter Aufschlag von 360 Prozent gegenüber dem Kursniveau vom Januar 2025.

Trotz der positiven Entwicklungen bleibt die D-Wave-Aktie jedoch ein hochspekulatives Investment. Mit einem Beta-Faktor von 1,39 ist sie deutlich volatiler als der Gesamtmarkt. Analysten weisen zudem auf die Gefahr von Kursrückschlägen hin, sollten künftige Quartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen oder eine allgemeine Marktkorrektur eintreten.

So steht es heute um die D-Wave-Aktie

Im Freitagshandel geht es für die D-Wave-Aktie erneut abwärts, nachdem vorbörsliche noch leichte Gewinne zu verzeichnen waren. Im NYSE-Handel verliert das Papier zeitweise 2,98 Prozent auf 19,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.