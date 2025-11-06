D-Wave Quantum-Aktie verliert: Mehr Umsatz als gedacht - Rote Zahlen bleiben jedoch

Der Quantencomputer-Spezialst D-Wave Quantum hat am Donnerstag vor Handelsbeginn in den USA unter den wachsamen Augen der Anleger seine Quartalsbilanz präsentiert.

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 hat D-Wave Quantum die Erwartungen der Analysten beim Ergebnis je Aktie verfehlt. Das Minus je Aktie belief sich auf 0,41 US-Dollar nach 0,11 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld indes auf ein EPS von -0,065 US-Dollar belaufen.

Zugleich hatten die Experten für die Umsätze im Berichtsquartal einen Wert von 3,0 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt: Tatsächlich setzte D-Wave Quantum 3,7 Millionen US-Dollar um, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Umsatz von 1,9 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatte.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigte sich im Donnerstagshandel an der NYSE letztendlich 8,41 Prozent tiefer bei 28,41 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at