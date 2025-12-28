Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
28.12.2025 04:14:00
D-Wave Quantum: The Next 10-Bagger Stock?
Quantum computing is gradually transitioning from research to commercialization. D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stands out as it is already running quantum-annealing-based production workloads for business and government customers.By focusing on solving optimization problems rather than pursuing general-purpose quantum computing from the outset, D-Wave is already experiencing robust adoption.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
