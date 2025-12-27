D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|Hype vs. Realität
|
27.12.2025 11:43:42
Quantencomputing-Sektor: Was die D-Wave-Aktie in einer dünnen Handelswoche belastete
• Aktuelle Form-4-Einreichungen bei der SEC zeigen, dass CEO Alan Baratz und CFO John Markovich Aktienverkäufe im Millionenwert getätigt haben
• Analysten bleiben optimistisch
Handelsverlauf: Divergenz zum Gesamtmarkt
Am Freitag konnte der marktbreite S&P 500 an der Wall Street ein neues Rekordhoch erreichen - für die D-Wave Quantum-Aktie sah es jedoch ganz anders aus. Experten führen dies auf die geringere Liquidität zwischen den Jahren zurück, die Kursbewegungen bei spekulativen "Themen-Aktien" oft verstärkt.
Insider-Transaktionen: Geplante Verkäufe belasten Sentiment
Für Gesprächsstoff sorgten Meldungen über Verkäufe durch die Unternehmensführung. CEO Alan Baratz übte Optionen für rund 794.000 Aktien zum Preis von 0,91 US-Dollar aus und veräußerte diese zu einem Durchschnittspreis von etwa 30,13 US-Dollar. Auch CFO John Markovich verkaufte 100.000 Anteile nach Optionsausübung. Beide Transaktionen basieren auf sogenannten 10b5-1-Plänen, die bereits im August 2025 festgelegt wurden, um den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden. Dennoch reagierte der Markt mechanisch auf das erhöhte Angebot an Anteilen.
Der Ausblick: CES 2026 und Qubits-Konferenz
Trotz der aktuellen Kursverluste bleibt der Nachrichtenfluss operativ positiv. D-Wave wird auf der CES 2026 (7.-8. Januar) in Las Vegas seine "Annealing"-Quantencomputer einem breiten Publikum präsentieren. Im Fokus stehen dabei reale Anwendungsfälle aus der Industrie - ein wichtiger Schritt, um die Technologie von der Forschung in die kommerzielle Praxis zu überführen. Kurz darauf folgt die Nutzerkonferenz "Qubits" (27.-28. Januar) in Florida, auf der Updates zur Roadmap und Kooperationen im Bereich "Quantum AI" erwartet werden.
D-Wave-Aktie: Fundamentaldaten und Analystenstimmen
Das Geschäftsjahr 2025 war für D-Wave ein Jahr des Wachstums: Im dritten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf 3,7 Millionen US-Dollar, während die Bookings (Auftragseingänge) massiv zulegten. Zudem verfügte das Unternehmen zuletzt über eine Rekord-Cash-Position von über 836 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Reichweite erheblich verlängert.
Kritische Stimmen, unter anderem von Motley Fool, mahnen jedoch zur Vorsicht. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von über 300 und hohen Nettoverlusten sei die Bewertung extrem ambitioniert. Vergleiche zur Dotcom-Blase werden laut, wobei Skeptiker im Falle einer Marktkorrektur im Jahr 2026 Kursrückgänge bis auf 7,00 US-Dollar für möglich halten.
Am Freitag verlor die D-Wave Quantum-Aktie an der NYSE schlussendlich satte 8,1 Prozent auf 25,29 US-Dollar und entfernte sich damit wieder von ihrem Allzeithoch von Mitte Oktober, das bei 46,75 US-Dollar liegt.
Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu D-Wave Quantummehr Nachrichten
|
23.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: Investoren sichern nach starkem Lauf Profite (finanzen.at)
|
22.12.25
|D-Wave-Aktie mit weiterem Schub: CES-Präsenz für 2026 geplant (finanzen.at)
|
09.12.25
|Quanten-Computing-Sektor: Ankündigung der D-Wave-Nutzerkonferenz beeinflusst die Aktien-Volatilität (finanzen.at)
|
05.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie sackt nach Rally ab: Was steckt dahinter? (finanzen.at)
|
04.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie legt zu: Unternehmen gründet Einheit für US-Government Deals (finanzen.at)
|
25.11.25
|D-Wave-Aktie beendet Erholungsversuch schon wieder: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline verunsichern Anleger (finanzen.at)
|
24.11.25
|D-Wave Quantum-Aktie im Fokus: Warrant-Frist, frisches Kapital und die Risiken für Anleger (finanzen.at)
|
21.11.25
|D-Wave Quantum taumelt: Warrants-Deadline verstreicht (finanzen.at)