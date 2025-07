D-Wave Quantum-Aktie nach Kapitalerhöhung - wie nachhaltig sind die Kursgewinne?

Die D-Wave-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen beeindruckenden Kurssprung nach einer massiven Kapitalerhöhung im Volumen von 400 Millionen US-Dollar. Insgesamt war die Stimmung in den letzten Wochen allerdings eher verhalten.

• D-Wave-Aktie nach Schwächephase wieder im Aufwind• Kapitalerhöhung bringt neuen Schwung• Technologischer Vorsprung durch adiabatische Quantencomputing-Technologie

Die Aktie von D-Wave Quantum zog in den letzten fünf Handelstagen an der NYSE um satte 19,42 Prozent an. Zuletzt ging es am Donnerstag um 5,07 Prozent nach oben auf 16,79 US-Dollar, nachbörslich war dann nur ein kleines Minus von 0,89 Prozent auf 16,64 US-Dollar zu sehen. Am Freitag wird in den USA aufgrund des Independence Day nicht gehandelt.

Frischen Schwung erhielt die D-Wave-Aktie vor allem durch eine massive Kapitalerhöhung, die Anfang Juli abgeschlossen wurde. Der Quantencomputing-Spezialist plant, die frischen Mittel strategisch in Übernahmen und Expansion zu investieren, was Anleger begeisterte. Ob das jedoch ausreicht, um die Aktie nachhaltig aus ihrer zuletzt lethargischen Phase - innerhalb der letzten vier Wochen hat das sonst so starke Papier nur magere 1,94 Prozent hinzugewonnen - zu befreien, bleibt abzuwarten.

Technologische Differenzierung als Wettbewerbsvorteil

D-Wave gilt in der Branche als Pionier im Bereich Quantencomputing und differenziert sich durch seine adiabatische Technologie deutlich von Wettbewerbern wie IBM und Google. Das Unternehmen hat sich vor allem auf marktreife Quantenlösungen für komplexe Probleme spezialisiert, wodurch es seine Innovationskraft unter Beweis stellt.

Mit der neuen Finanzierungsrunde dürfte D-Wave seine Position im wachsenden Markt für kommerzielle Quantencomputing-Anwendungen weiter festigen können. Die Kombination aus technologischem Know-how und nun auch finanzieller Stärke macht das Unternehmen für Anleger besonders interessant.

Redaktion finanzen.at