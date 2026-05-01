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01.05.2026 06:31:29
DAEDUCK ELECTRONICS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DAEDUCK ELECTRONICS stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 883,32 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -109,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 346,31 Milliarden KRW gegenüber 215,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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