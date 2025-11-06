06.11.2025 06:31:29

DAEDUCK ELECTRONICS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAEDUCK ELECTRONICS lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 451,91 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAEDUCK ELECTRONICS noch ein Gewinn pro Aktie von 100,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 286,17 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 232,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

