DAEDUCK ELECTRONICS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAEDUCK ELECTRONICS lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 451,91 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAEDUCK ELECTRONICS noch ein Gewinn pro Aktie von 100,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 286,17 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 232,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at