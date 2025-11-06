DAEDUCK ELECTRONICS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAEDUCK ELECTRONICS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 451,91 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 102,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 286,17 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAEDUCK ELECTRONICS 232,65 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at