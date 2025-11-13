Daidoh zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daidoh hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4,940 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,66 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at