DAIFUKU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DAIFUKU hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 56,69 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIFUKU einen Gewinn von 45,42 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIFUKU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 159,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 157,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at