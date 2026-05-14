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14.05.2026 06:31:29
DAIICHI präsentierte Quartalsergebnisse
DAIICHI hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,71 JPY gegenüber 13,60 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 14,98 Milliarden JPY gegenüber 14,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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