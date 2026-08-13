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13.08.2026 06:31:29
DAIICHI präsentierte Quartalsergebnisse
DAIICHI hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
DAIICHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,67 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 15,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,05 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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